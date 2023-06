Giro donne, il maltempo blocca la tappa di Chianciano Terme

Dopo i problemi organizzativi ci si mette anche la pioggia a fermare la Corsa Rosa nella sua cronometro d’apertura: dopo alcune partenze, la tappa è stata annullata.

30-06-2023 16:07

Il destino sembra davvero aver preso di mira il Giro Donne che anche oggi, giorno in cui avrebbe dovuto prendere il via, è rimasto ai box a causa del maltempo.

Dopo i tanti disguidi organizzativi, questa doveva essere la volta buona ma pioggia e grandine hanno preso il sopravvento. La partenza c’è stata, ed anche alcune successive per riprendere una gara continuamente interrotta, ma alla fine ci si è dovuti arrendere alla sospensione totale.

Peccato per Letizia Paternoster che era riuscita a sprintare davanti a tutti e che era pronta a giocarsi buona chance di vittoria in quel di Chianciano Terme.