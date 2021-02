Giro d'Italia 2021, il calendario delle tappe

Il Giro d’Italia 2021, parte da Torino, l’8 maggio 2021 e si conclude a Milano il 30 maggio. Questa è l’edizione numero 104 della “corsa rosa”. Sono complessivamente 21 le tappe che devono coprire i “girini”, con 2 giorni di riposo e 2 tappe a cronometro. E proprio con una cronometro si comincia: un circuito di 9 km nella città di Torino. Il Giro inizia dal Piemonte e poi si snoda verso sud lungo la costa adriatica. La prima settimana è come sempre una vetrina per velocisti e passisti con tappe di media difficoltà La prima vera tappe selettiva si prevede sia la 9a con arrivo a Campo Felice, tappa da 4stelle di difficoltà. Grandissima curiosità per l’11a tappa la Perugia-Montalcino con tratti di sterrato nelle meravigliose colline senesi. Negli ultimi 8 giorni una raffica di tappe destinate a fare selezione, 3 di queste con 5stelle di difficoltà: l’ascesa allo Zoncolan, la tappa di Cortina e quella dello Spluga proprio alla penultima tappa per mantenere la corsa rosa sempre sul filo di lana. Infine la crono risolutiva a Milano, come da tradizione. La lunghezza complessiva del Giro d’Italia è di 3450,4 km, le tappe in media misurano 164,3 km l’una. Gli ingredienti per uno spettacolo eccezionale ci sono tutti. Unico neo: l’assenza totale di tappe al Sud. Il punto più a meridione dello Stivale toccato dalla carovana è Guardia Sanframondi in Campania.

Il calendario delle tappe del Giro d’Italia 2021

N° Quando Percorso 1 08-mag Torino-Torino (Cronometro, 9 km) 2 09-mag Stupinigi-Novara (173 km) 3 10-mag Biella-Canale (187 km) 4 11-mag Piacenza-Sestola (186 km) 5 12-mag Modena-Cattolica (171 km) 6 13-mag Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno (150 km) 7 14-mag Notaresco-Termoli (178 km) 8 15-mag Foggia-Guardia Sanframondi (173 km) 9 16-mag Castel di Sangro-Campofelice (160 km) 10 17-mag L’Aquila-Foligno (140 km) 18-mag riposo 11 19-mag Perugia-Montalcino (163 km) 12 20-mag Siena-Bagno di Romagna (209 km) 13 21-mag Ravenna-Verona (197 km) 14 22-mag Cittadella-Monte Zoncolan (205 km) 15 23-mag Grado-Gorizia (145 km) 16 24-mag Sacile-Cortina d’Ampezzo (212 km) 25-mag riposo 17 26-mag Canazei-Sega di Ala (193 km) 18 27-mag Rovereto-Stradella (228 km) 19 28-mag Abbiategrasso-Alpe di Mera (178 km) 20 29-mag Verbania-Valle Spluga/Alpe Motta (164 km) 21 30-mag Senago-Milano (cronometro, 29,4 km)

