Giro Next Gen: Dagnoni, “immagini che fanno molto male”

Il presidente federale particolarmente critico con i ds. Saliti a 31 i corridori squalificati

15-06-2023 14:49

“Quello che ho visto è veramente offensivo nei confronti di chi interpreta correttamente questo sport. Sono immagini che fanno molto male. Giusto applicare le regole, e mi dispiace soprattutto per il comportamento dei direttori sportivi in ammiraglia, perché devono essere loro i primi a insegnare ai giovani come rispettare le regole”. Queste le parole di Cordiano Dagnoni (presidente della Fci) sul caso dei 31 ciclisti (la giuria ne ha aggiunti sette questa mattina grazie a nuove immagini) squalificati per traino sullo Stelvio al Giro Next Gen. “Avevo chiesto io a Rcs Sport – continua – di invitare almeno la metà di squadre italiane: a questo punto, visto il comportamento delle nostre formazioni e dei nostri corridori, non mi sento più di raccomandare un loro invito in futuro. Lascio libera Rcs Sport di invitare i team a loro discrezione”.