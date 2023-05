Giro: ritiro di Vlasov, sesto in classifica

Il corridore russo è stato colpito dal virus intestinale

16-05-2023 14:35

Ritiro di Aleksandr Vlasov della Bora Hansgrohe nel corso della 10° tappa del Giro d’Italia, la Scandiano-Viareggio. Il corridore russo questa mattina era sesto con un distacco di 1’03” da Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Il suo ritiro non è dovuto al Covid ma a un virus intestinale. Questa era la sua terza partecipazione al Giro: nel 2020 si era ritirato, nel 2021 aveva concluso in quarta posizione. Nel 2018 da Under 23 Vlasov ha vinto la Corsa Rosa, prima di passare professionista nel 2019.