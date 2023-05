Gironi Women’s Nations League. Italia con Spagna, Svizzera e Svezia

Poteva certamente andare meglio alla nazionale di Milena Bertolini che a partire da settembre si cimenterà nel torneo ideato per la compagine femminile pronto a concedere pass olimpici e pass per Euro 2025

02-05-2023 19:03

Si è tenuto oggi alle ore 13 il sorteggio di Women’s Nations League, competizione che prenderà il via il prossimo 20 settembre dopo i Mondiali in Australia e Nuova Zelanda.

Tra le 51 nazioni partecipanti, suddivise in tre leghe a seconda del ranking, presente anche l’Italia che milita nella lega A. L’urna, però, non è stata particolarmente benevola.

Le azzurre, in terza fascia così come il Belgio, l’Austria e l’Islanda, sono state inserite nel gruppo 4 e se la vedranno con Spagna, Svezia e Svizzera. La formula è molto simile alla Nations League maschile, le gare del girone si disputeranno tra settembre e dicembre in soluzioni di andata e ritorno.

La Women’s Nations League prevede poi un girone tra le quattro vincitrici della Lega dove le prime due classificate affiancheranno la Francia alle prossime Olimpiadi 2024.

Non è però l’unico traguardo raggiungibile. La lega A decreterà sia le nazionali che si giocheranno la qualificazione a Euro 2025, sia le prossime partecipanti alla Women’s Nations League in questa lega, posto riservato alle prime due classificate di ogni girone. Alle quattro squadre che invece si aggiudicheranno la terza piazza, toccheranno gli spareggi con le squadre seconde classificate nella lega B, e da tali spareggi si evinceranno promozioni e retrocessioni da una lega all’altra.

Inoltre le vincenti verranno aggregate al gruppo che si giocherà la qualificazione ai prossimi Europei, mentre è prevista per le 4° classificate la retrocessione diretta da lega A a lega B.