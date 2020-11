Giroud, altro messaggio all'Inter

Olivier Giroud non rinnoverà con il Chelsea. A confermarlo è l’agente dell’attaccante francese, Michael Manuello, in un’intervista a Foot Mercato: “In fondo c’è un po’ di delusione, quando si dà ad Abraham una possibilità invece che a lui. Sa anche che a 34 anni non può fare 55 partite a stagione: fisicamente non è possibile. C’è una piccola delusione, ma è sempre pronto per la squadra”.

“Comunque a 34 anni, se la situazione non cambia al Chelsea, questa volta non ci sarà alcuna opzione per il rinnovo nel contratto di Olivier. Vorrà andare a divertirsi e a giocare”. Sulle tracce del francese ci sono anche diversi club italiani, tra cui l’Inter.

OMNISPORT | 19-11-2020 19:37