Giroud esalta il Milan: "Grande gruppo". E poi svela il retroscena su Leao

03-09-2022 20:22

“Volevamo festeggiare tutti insieme. Abbiamo un gruppo fantastico, con un grande spirito di squadra e una bella coesione”.

Sono le parole a caldo, rilasciate a Dazn, di Olivier Giroud dopo la vittoria del Milan nel derby contro l’Inter per 3-2. Il secondo miglior marcatore della storia della nazionale francese anche questa sera (sabato) ha timbrato il cartellino: suo infatti il gol del 2-1: un sinistro a incrociare dopo aver sfruttato l’immobilismo della difesa nerazzurra. Giroud ha poi aggiunto: “Abbiamo tanti giovani giocatori, ma ogni giorno è un piacere giocare con questi talenti. C’è molta sinergia tra di noi”. L’attaccante milanista ha poi sottolineato come “sul 3-1 dovevamo chiudere la partita. Alla fine Dzeko (subentrato a un tutt’altro che brillante Correa, ndr) ha segnato ma abbiamo fatto bene. Una grande partita da parte dei nostri difensori. Oggi avevamo tutta la squadra compatta e non abbiamo lasciato spazi”. Infine il punto di riferimento offensivo dei campioni d’Italia ritorna sul calciomercato che si è concluso da poche ore: “Leao? Sapevo che rimaneva, non ero preoccupato”.