Giroud-Milan: via alle visite mediche

Buone notizie in casa rossonera: oggi è infatti l’Olivier Giroud ‘day’. L’attaccante proveniente dal Chelsea, arrivato in città giovedì, ha iniziato le visite mediche col club rossonero.

Come da tradizione, il francese, in mattinata, ha fatto capolino alla clinica ‘La Madonnina’ per svolgere i test di rito che precedono la firma – attesa molto probabilmente nel pomeriggio – sul contratto che lo legherà al Diavolo.

Per Giroud accordo col Milan sulla base di un biennale da 3,5 milioni a stagione, con opzione per allungare di un’ulteriore annata il matrimonio tra il centravanti transalpino e il Diavolo.

L’acquisto dell’ex punta del Chelsea servirà a Pioli per aumentare peso specifico e livello d’esperienza nel reparto offensivo fungendo da alter ego di Ibrahimovic, anche nell’ottica del ritorno in Champions League.

OMNISPORT | 16-07-2021 08:57