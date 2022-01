Giudice Sportivo: Atalanta-Torino è da giocare, tremano Salernitana e Udinese

31-01-2022 18:09

Arriva un aggiornamento importante circa una delle partite della 20ª giornata di Serie A non disputate a gennaio a causa della pandemia di Coronavirus.

Il Giudice Sportivo ha infatti accolto il ricorso presentato dall’avvocato del Torino Eduardo Chiacchio, deliberando che la partita tra i granata e l’Atalanta debba essere giocata.

La gara in programma il 6 gennaio al “Gewiss Stadium” non si disputò a causa del focolaio scoppiato all’interno del gruppo squadra granata che aveva provocato l’intervento della Asl “Città di Torino”: il Toro non si presentò a Bergamo, mentre l’Atalanta e il gruppo arbitrale lasciarono l’impianto come da regolamento allo scoccare della fine del primo tempo.

Nessun pronunciamento invece per Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia, le altre due gare della giornata non disputate il 6 gennaio e che restano quindi ancora sub judice.

Per queste partite il Giudice non ha rilevato la “causa di forza maggiore” tale da impedire ai bianconeri e ai granata campani di mettersi in viaggio: i due club dovranno quindi mandare una memoria difensiva entro sette giorni.

Una volta acquisiti questi documenti il Giudice scioglierà le riserve e valuterà se assegnare o meno la vittoria a tavolino a Fiorentina e Venezia, come già accaduto per la gara che avrebbe dovuto opporre proprio Udinese e Salernitnaa, non giocata lo scorso 22 dicembre a causa del focolaio all’interno del gruppo squadra dei campani.

