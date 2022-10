Giudice Sportivo: cinque giocatori fermati per un turno

11-10-2022 13:56

Il Giudice Sportivo ha squalificato cinque calciatori per un turno dopo la 9^ giornata di Serie A.

Per quanto riguarda i giocatori espulsi una giornata e ammenda di 5.000€ per Federico Ceccherini (Hellas Verona) che salterà il match contro il MIlan e Ivan Radovanovic (Salernitana) che non prenderà parte alla trasferta di San Siro contro l’Inter, in seguito ai fatti accaduti dopo l’invasione di campo di un tifoso della Salernitana al 95′.

Stop di un turno anche per Morten Hjulmand (Lecce), espulso contro la Roma, che salterà la partita contro la Fiorentina che perde il diffidato Sofyan Amrabat. Stessa sorte per Hans Hateboer (Atalanta) che salterà il match dei nerazzurri contro il Sassuolo: sia Amrabat Hateboer sono stati ammoniti e salteranno dunque la 10^ giornata.