Giudice Sportivo, la Procura Federale indaga sul derby di Roma. La Lazio perde Isaksen, stangato il Genoa

Disposto un supplemento di inchiesta sulla gara dell’Olimpico in seguito agli scontri e al ferimento di un poliziotto. L’attaccante biancoceleste tra i 4 squalificati in serie A

Non c’è ancora un verdetto da parte della giustizia sportiva sugli incidenti che hanno preceduto il derby di Roma di domenica: la Procura Federale ha disposto un supplemento di indagine che ha fatto slittare le eventuali sanzioni per Lazio e Roma. Intanto nei provvedimenti disciplinari del giudice sportivo rientra la squalifica per un turno dell’attaccante biancoceleste Isaksen; pesante multa per il Genoa.

La Procura Federale indaga sul derby Lazio-Roma

Lazio e Roma dovranno attendere ancora per eventuali sanzioni nei propri confronti in seguito agli incidenti provocati dai propri tifosi prima del derby di domenica sera: secondo quanto si legge nel comunicato riguardante i provvedimenti disciplinari del giudice sportivo relativi alla 32a giornata di serie A, la Procura Federale ha disposto un supplemento d’indagine sui tafferugli pre-derby.

Nel comunicato si spiega anche che gli inquirenti della Figc attendono la relazione di servizio delle forze dell’ordine prima di pronunciare eventuali sanzioni per responsabilità oggettiva di Lazio e Roma.

Serie A: squalificati Isaksen della Lazio e altri tre calciatori

Intanto, la Lazio perde Gustav Isaksen in vista della partita di lunedì contro il Genoa: l’attaccante danese è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo. Sono 4 in totale i giocatori squalificati: oltre a Isaksen, fermati per una turno anche Daniel Fila del Venezia, Saul Coco del Torino e Alessandro Deiola del Cagliari. Entrano invece in diffida Jaka Bijol dell’Udinese, Isak Hien dell’Atalanta e Mattia Zaccagni della Lazio.

Provvedimenti disciplinari: pesante multa al Genoa

Tra i provvedimenti disciplinari anche la pesante multa comminata al Genoa (8mila euro) per il comportamento dei propri tifosi, rei di aver lanciato in campo un fumogeno nel corso della gara col Verona e poi anche un seggiolino a partita terminata. Altre ammende collegate all’irrequietezza dei tifosi sono state diramate a Roma (6mila euro), Venezia (6mila euro), Lazio (4mila euro), Verona (2.500 euro) e Napoli (1.500 euro).