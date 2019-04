Giulini ribalta tutto: 'Colpa degli juventini'

Non si è fatta attendere la piccata replica della dirigenza del Cagliari ai fatti che hanno caratterizzato il convulso finale della partita contro la Juventus.

Intervenuto a 'Sky Sport' il presidente del club rossoblù Tommaso Giulini ha respinto al mittente le accuse di razzismo verso la tifoseria sarda: “Non facciamo moralismi, se avesse esultato così Bernardeschi lo stadio avrebbe reagito in egual modo. Kean ha 19 anni, ha sbagliato e l'hanno detto i giocatori della Juventus. Matuidi ha fatto delle sceneggiate, non accetto derive visto che il nostro pubblico, la società e la città ha sempre condannato il razzismo. Non ho sentito ululati, nel caso avremmo sbagliato”

Poche parole sulla partita: "È stata una delle peggiori gare interne nostre, ma la Juve ha meritato".

SPORTAL.IT | 03-04-2019 00:20