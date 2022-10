Glaison Bremer, il punto fermo di Juve e Brasile

02-10-2022 11:37

Semplicemente imprescindibile: Glaison Bremer non è mai stato una novità negli ultimi mesi, nemmeno quando la Juventus ha deciso di puntare su di lui, ma nonostante questo continua a battere una strada di prim’ordine che può portarlo molto lontano.

Se con i bianconeri non ha ancora raggiunto il feeling desiderato con i compagni di reparto, nonostante sia il difensore che ha giocato di più (per lui presenze in tutto il minutaggio giocato eccezion fatta per gli ultimi 5’ della sfida con lo Spezia causa crampi ndr), con il Brasile, alla sua prima convocazione, ha saputo mettersi in luce.

Il c.t. Bacchi se lo gode e pensa seriamente di regalargli anche l’esperienza Mondiale in Qatar, un regalo più che meritato a giudicare le sue prestazioni. Dal canto suo anche a Torino sperano che la sua crescita continui e che possa combaciare con una crescita di squadra, necessaria fin dalla sfida odierna con il Bologna.