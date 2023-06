Glasgow, Vingegaard non correrà il Mondiale di Ciclismo

Il CT della Danimarca: "Convocazione incompatibile con il suo programma successivo al Tour de France".

26-06-2023 19:56

Come un anno fa, Jonas Vingegaard non difenderà i colori della Danimarca al Mondiale di Ciclismo, in programma domenica 6 agosto a Glasgow.

La decisione del vincitore del Tour de France 2022 è stata ufficializzata dal selezionatore Andres Lund, che ha già elencato al canale ‘TV2’ alcune convocazioni, da Mads Pedersen (Trek – Segafredo) a Mattias Skjelmose (Trek – Segafredo), da Kasper Asgreen (Soudal – QuickStep) a Soren Kragh Andersen (Alpecin – Deceuninck), spiegando: “Vingegaard ha detto che il Campionato del Mondo è impossibile per il programma di corse successivo al Tour de france, competizione su cui è totalmente concentrato”.