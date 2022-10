Gli All Blacks sbancano il Giappone

30-10-2022 11:43

Le stelle neozelandesi iniziano i Test Match dell’autunno a Tokyo, prima di inoltrarsi nel Vecchio Continente e sfidare in sequenza Galles-Scozia-Inghilterra.

L’approccio è quello giusto e dopo 10′ Retallick trova la meta, con Mo’unga che converte: il Giappone prova a reagire col calcio piazzato di Yamasawa, ma a cavallo della mezz’ora rischia il tracollo, perché Ennor prima e Reece poi siglano il 21-3. Si va però all’intervallo col Giappone ancora in partita, grazie alla meta di Yamasawa prima e di Nagare poi, entrambe trasformate dal primo, è quindi 21-17.

Al rientro dagli spogliatoi, dopo le mete di Clarke e Dearns, gli All Blacks cercano un altro ‘strappo’: la meta di Sotuta al 60′ vale il 35-24, ma al 65′ la condotta pericolosa di Retallick porta al cartellino rosso; la meta di Himeno va in meta convertita da Lee avvicina nuovamente la Nazionale nipponica all’impresa, ma non basta e anzi il piazzato di Mo’unga ritocca il risultato nel 38 a 31 conclusivo.