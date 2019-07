Gli americani vogliono la Panini

La Panini potrebbe diventare americana. Lo riferisce l'Ansa, che cita la Gazzetta di Modena.

Secondo quanto lanciato in un'agenzia, una delegazione americana ha preso contatti con il vertice del Gruppo Panini per capire a fondo l'azienda che dal 1954 è sinonimo di figurine dei calciatori in tutto il mondo, stampa le strisce di Topolino e dei fumetti Marvel. Obiettivo: valutare un'offerta di acquisto per rilevare il pacchetto azionario dall'italo-argentino Aldo Hugo Sallustro, attuale amministratore delegato, e dalla famiglia bolognese Baroni. Lo riporta – aggiunge l'Ansa – la Gazzetta di Modena, secondo cui i buyer americani vogliono mettere sul tavolo un'offerta importante. La valutazione dell'impero delle figurine è di un miliardo di euro.

L'agenzia spiega che l'ad Sallustro – socio di riferimento del gruppo (entrato in Panini nel 1992 rilevando l'azienda con un pool di investitori italiani, di cui faceva parte anche la De Agostini Editore) – vuole comunque mantenere il cuore del sistema produttivo a Modena. Cosa che, forse, i cinesi che si erano fatti avanti mesi fa non garantivano.

SPORTAL.IT | 13-07-2019 20:40