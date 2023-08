Gli arabi vogliono un posto in Champions League: la strategia con l'Uefa

Dopo aver monopolizzato il mercato acquistando gli asssi più ambiti i club sauditi orientati a chiedere una wild-card per il trofeo più prestigioso

15-08-2023 17:59

L’Eurabia di cui parlava Oriana Fallaci – anche se con toni più seri e preoccupanti – potrebbe diventare realtà. Dopo aver rastrellato campioni di ogni età sul mercato internazionale, dall’apri-pista Ronaldo fino a Neymar passando per i vari Koulibaly, Brozovic, Milinkovic-Savic e i tantissimi altri assi dei club europei, gli arabi starebbero pensando a dare l’assalto alla Champions League.

La famiglia reale araba non si accontenta dell’Arab Cup

Il Corriere dello sport scrive di riunioni frenetiche negli uffici dove lavorano i dirigenti dei club più importanti del Paese, quelli controllati direttamente dalla famiglia reale e in particolare dal Pif, il public investment fund: gli arabi vogliono giocare la Champions League europea.

Non bastano le due competizioni internazionali cui partecipano,. come l’Arab Cup che si disputa in estate (vinta pochi giorni fa dall’Al-Nassr di Ronaldo grazie proprio a una doppietta di Cr7) e la tradizionale Champions League d’Asia, gli sceicchi avrebbero messo anche nel mirino la massima competizione del vecchio continente, nonostante l’irritazione che ci sia in Europa per il loro strapotere economico.

Gli arabi chiederanno wild card all’Uefa

L’idea è quella di chiedere all’Uefa una “wild card” per accedere alla nuova formula allargata del torneo nella stagione 2024-25 (non più 8 gironi, ma gruppo unico con 36 formazioni come un vero campionato, con 8 gare a testa per ciasuna squadra prima della fase a eliminazione diretta), per lasciare un posto alla squadra vincitrice della Saudi Pro League.