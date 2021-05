Gli indizi di Mancini: "Aspetto Zaniolo. E seguo Scamacca"

A meno di un mese dall’esordio contro la Turchia, nella gara inaugurale della competizione, il ct dell’Italia Roberto Mancini è pronto per l’Europeo.

Con il campionato che volge al termine le convocazioni sono ormai imminenti (lista da consegnare entro il 1° giugno), ma nelle ultime ore la notizia dell’infortunio al ginocchio di Marco Verratti ha rappresentato una tegola di non poco conto.

Intervistato da Gq, Mancini si è detto ottimista circa il recupero in tempo utile del centrocampista del Psg. E anzi ha dichiarato anche di sognare un altro recupero illustre, per poi aprire a una possibile convocazione a sorpresa in attacco: “Aspetterò Zaniolo fino alla fine oltre a Verratti. Nicolò fa la differenza ma a patto di essere al top della forma. E seguo con particolare attenzione Gianluca Scamacca”.

Elogiato Federico Chiesa (“Gli darei il premio come giocatore più migliorato del campionato italiano”), uno sguardo alle favorite dell’Euro itinerante: “Guai a sottovalutare la Turchia. Per il titolo finale vedo favorita la Francia, poi Inghilterra e Belgio, ma noi non ci nascondiamo e puntiamo a vincere. Il sogno è quello di passare l’estate a firmare autografi da allenatore campione…”.

