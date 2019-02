Gli Jedi alle Olimpiadi: spade laser inserite nella scherma

Spada, fioretto, sciabola e adesso spada laser. La scherma francese si adegua ai tempi attuali e riconosce ufficialmente il duello tra Jedi come disciplina sportiva. Ad annunciarlo è la Federazione di scherma transalpina, che ha fatto sapere di avere dotato i vari club di spade laser e istruttori di addestramento Jedi, direttamente dalla celebre serie di film di “Star Wars”.

Non è uno scherzo: l’iniziativa è del segretario generale della federazione sportiva, Serge Aubailly: “I giovani d’oggi, non praticano sport se non quello dei pollici – sono le parole riportate da Tgcom -. E’ diventato difficile staccarli dal divano e convincerli a fare uno sport. Per questo motivo stiamo cercando di creare un legame tra la nostra disciplina e le tecnologie. In modo tale da incuriosire e invogliare i ragazzi”.

Tra le armi, realizzate in policarbonato e illuminazione led, le sciabole più costose sono dotate anche di un chip nell’impugnatura che emette un sorta di suono elettrico, molto simile a quello delle lame di Yoda, Darth Vader, Luke Skywalker e degli altri protagonisti della saga cinematografica, che ha il compito di riproporre in pieno la stessa tipologia di combattimento. I duelli con spade laser sono popolarissimi nelle fiere del fumetto, ma nessuno aveva ancora pensato di farne uno sport vero e proprio.

Le modalità della sfida: i duellanti combattono all’interno di un cerchio disegnato sul pavimento. Sia i colpi alla testa che al corpo valgono 5 punti, 3 quelli sugli arti e 1 sulle mani. Il primo che arriva a 15 punti vince il duello. Ma se entrambi raggiungono i 10 punti l’incontro entra nella fase della “morte istantanea”: dove si aggiudica la partita chi colpisce per primo l’avversario.

E in un futuro non lontano (o “lontano lontano”), le spade laser se saranno abbastanza popolari potrebbero teoricamente approdare anche alle Olimpiadi.

SPORTAL.IT | 19-02-2019 12:40