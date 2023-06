L'attaccante del Leeds e degli Azzurri potrebbe restare in Premier League

24-06-2023 19:37

Wilfried Gnonto potrebbe restare in Premier League. L’attaccante del Leeds appena retrocesso in Championship, seguito anche da alcune squadre italiane, sarebbe finito nel mirino dell’Everton. Lo riporta Sky.

Attualmente Gnonto è in Romania con l’Italia Under 21 per gli Europei di categoria: potrebbero arrivare presto novità. In questa stagione l’Azzurro ha giocato 33 partite tra campionato e coppe, segnando 5 reti e realizzando quattro assist.