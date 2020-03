Gobert positivo al Covid-19, l'NBA sospende la stagione

Il coronavirus non risparmia nessuno. Il virus che sta mettendo in ginocchio l'intero mondo sportivo ha raggiunto anche gli Stati Unuti, imprimendo un durissimo colpo all'NBA, la lega di pallacanestro più seguita e amata.

Proprio mentre stava per essere adottata la misura delle porte chiuse, è arrivata, all'improvviso, la positività al test del Covid-19 del francese Rudy Gobert, giocatore in forza agli Utah Jazz. Una notizia shock che ha cambiato tutti gli scenari.

Il commissioner Adam Silver è stato, infatti, costretto ad intervenire in maniera decisa, sospendendo la regular season NBA. Il tutto è accaduto a pochi minuti dall'inizio della sfida tra Utah e OKC, con tre gare NBA già disputate nella notte.

"L’NBA annuncia che un giocatore degli Utah Jazz è risultato positivo in modo preliminare al COVID-19. Il risultato del test è stato rivelato poco prima della palla a due tra Oklahoma City e Utah Jazz, alla Chesapeake Arena. A quel punto, la gara è stata cancellata. Il giocatore affetto dalla patologia non era nell’Arena. L’NBA sospende la stagione a conclusione delle partite della notte in calendario sino ad ulteriore aggiornamento. L’NBA utilizzerà questa pausa per valutare i prossimi passi da intraprendere in relazione alla pandemia Coronavirus", il comunicato ufficiale dell'NBA.

Per l'NBA, capace di generare miliardi di fatturato, uno stop forzato che causerà danni economici inimmaginabili. Ora si cecherà di capire come provare a concludere la stagione e, soprattutto, far disputare i play-off, vero grande punto di forza dell'NBA.

La stagione regolare si sarebbe dovuta concludere il prossimo 15 aprile, con inizio dei play-off a partire dal 18 aprile. Intanto è già iniziata la quarantena per gli Utah Jazz e per le squadre che li hanno affrontati di recente.

"E' una cosa folle, non può essere vero. Non ci posso credere, sembra più di essere in un film che nella realtà. Dobbiamo seguire le indicazioni di quelli che ne sanno ed è esattamente quello che faremo", le parole a caldo di Mark Cuban, proprietario dei Dallas Mavs, a ESPN.

SPORTAL.IT | 12-03-2020 08:02