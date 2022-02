Goggia conquista l’argento: per i social è la notte dei miracoli

15-02-2022 08:38

L’Italia continua a conquistare medaglie alle Olimpiadi invernali di Pechino. E se è vero che i successi dei nostri atleti portano con sé sempre un’emozione speciale, forse quello conquistato da Sofia Goggia aggiunge qualcosina in più alla storia olimpica, italiana e non solo.

Goggia: l’infortunio di Cortina

La verità è che Sofia Goggia non avrebbe dovuto neanche essere alle Olimpiadi. Solo pensarlo era una cosa impossibili, sono passati infatti 23 giorni dall’infortunio di Cortina con l’atleta italiana che riportò una distorsione al ginocchio sinistro, la parziale lesione del legamento crociato e la microfrattura del perone. Già il solo pensiero di tornare sugli sci era un’impresa incredibile, tornare e conquistare una medaglia qualcosa di cui sembrava assurdo parlarne.

Goggia: la donna dei miracoli

Ma non è la prima volta che la sciatrice bergamasca è capace di imprese del genere anche quando è in brutte condizioni fisiche, ogni volta riesce a fare sempre un passo in più. A Pechino arriva l’ennesimo capolavoro con Sofia che si deve arrendere solo alla svizzera Corinne Suter che strappa all’azzurro la gioia dell’oro. Al terzo posto a farle compagnia sul podio c’è Nadia Delago (prima volta di una doppia medaglia azzurra nello sci) che conquista il bronzo.

La notte dei miracoli esplode sui social

Nonostante il fuso orario, sono tantissimi i tifosi italiano che hanno deciso di seguire dal vivo la gara dell’atleta azzurra. Già nei giorni scorsi qualcuno parlava di “aria di miracolo” dopo le prime prove in discesa dell’azzurra. E dopo la gara sui social si celebra questa incredibile atleta: “Grandi azzurre ma una considerazione in più per Sofia. Nessuno immaginava potesse farcela. E’ lei la donna olimpica. Il suo argento e il suo coraggio valgono più di un oro. Complimenti infiniti”.

La pensa così anche Stefano: “Quando determinazione, sacrifici e talento fanno la differenza. Sofia un esempio per gli atleti di qualsiasi sport. Si è sempre rialzata, anche quando sembrava impossibile. Donna da clonare”. E ancora: “Avesse vinto avremmo dovuto trovare una nuova definizione di miracolo. Quello che ha fatto oggi Sofia è qualcosa di semplicemente unico”.

