Goggia sfotte Cattaneo e si consola per il podio sfumato a Kvitfjell, Brignone non si fida di Gut-Behrami

Sofia cita il telecronista Rai dopo che Aicher l'ha spinta in quarta posizione: "Sarà felicissimo, la nomina sempre". Fede allunga in classifica ma avverte: "Non è finita".

Fuori dal podio per un soffio. Destino comune per Sofia Goggia e Federica Brignone a Kvitfjell, in Norvegia. Quarta e quinta alle spalle di Cornelia Huetter, Emma Aicher e Breezy Johnson. E lo stesso si può dire per Laura Pirovano, ancora una volta esclusa dalle prime tre per una manciata di centesimi. La prima discesa libera in Scandinavia si è chiusa in modo agrodolce per i colori azzurri. Ma di motivi per essere soddisfatti ce ne sono comunque tanti.

Goggia, il siparietto in tv dopo il podio saltato

Super Sofia Goggia, ad esempio, non ha perso il sorriso e la voglia di scherzare. Neppure quando, praticamente in diretta ai microfoni della Rai, la tedesca Aicher l’ha spinta dal terzo al quarto posto sul filo dei centesimi. La reazione della bergamasca? Un simpatico ‘sfottò’ al telecronista Enrico Cattaneo: “Sarà felicissimo, sono anni che dice che Emma riuscirà a sprigionare il suo talento e oggi è stata la giornata giusta. A parte gli scherzi, complimenti a Emma che ha fatto una grandissima discesa”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sofia scatenata: “Ieri sembrava di sciare nello yogurt”

Quindi l’analisi della sua prestazione: “Ieri in prova ero partita in un banco di nebbia, mi sembrava stessi sciando nello yogurt. Ho fatto un paio di errori, ma so che in discesa c’è tanto lavoro da fare. Oggi penso d’aver messo in pista una prova solida. So che posso dare di più, ma un passettino alla volta ci sto riuscendo. Sto sciando veramente bene, le differenza in discesa e in SuperG l’ho fatta nei punti tecnici. Devo lavorare sulla scorrevolezza e spero di far meglio nella discesa di domani”.

Brignone e la classifica: “Qui devo pensare a difendermi”

Serenità anche nelle parole di Federica Brignone, ora a +213 in classifica generale: “Sono soddisfatta soprattutto della prima parte, fino alla prima curva che dà tutta la velocità per il piano. Ero veloce fino a metà gara, sotto non mi è venuto bene, non sono riuscita a fare quello che volevo. In una pista così devi fare la manche perfetta se vuoi andare a podio, ma va bene così. Mi sono trovata meglio con questo tipo di neve, lo sci sbatteva di più. Gut-Behrami indietro? Manca ancora tanto, devo difendermi in queste gare, ne abbiamo altre due. Devo migliorare nella parte finale“.