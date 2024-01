Sci alpino discesa libera Goggia vince, Aicher cade e il telecronista Rai Enrico Cattaneo diventa virale

Il telecronista Rai continua ad esaltare l’atleta tedesca Emma Aicher che però ancora una volta termina con una caduta la sua gara e il video diventa subito virale sui social

13-01-2024 18:08

In inglese il termine è “announcer’s jinx”, la maledizione del telecronista. Una sorta di legge di Murphy che si applica puntualmente appena il telecronista di una partita o di un evento dice qualcosa di positivo su un atleta. Il momento ideale di solito è quello dei tiri liberi, stavolta però Enrico Cattaneo riesce ad applicarla anche al mondo dello sci alpino.

Emma Aicher all’ennesima caduta

Enrico Cattaneo, telecronista Rai delle gara di sci alpino femminile, non nasconde la sua ammirazione per la sciatrice tedesca Emma Aicher. Ma i suoi elogi in telecronaca spesso finiscono per diventare una sorta di maledizione come accaduto anche in occasione della discesa libera di Alternmarket-Zauchensee.

Al momento della partenza della Aicher, il commentatore della Rai dice: “Io ora non so cosa dire. Ora qualcuno dirà che Emma Aicher mi sta cercando”, dice Cattaneo ironizzando sul fatto che ogni volta che parla della tedesca arrivi immancabile una caduta. E anche stavolta l’esito non è diverso con la Aicher che dopo qualche porta perde gli appoggi e finisce fuori gara e Cattaneo che aggiunge: “Ecco la prossima volta mi limiterò a dire il suo nome”.

L’episodio diventa virale

La telecronaca della Rai della discesa libera, seguita da tantissimi telespettatori italiani, che si sono goduti la vittoria di Sofia Goggia non passa ovviamente inosservata e il video con le parole di Cattaneo diventa immediatamente virale: “Speriamo non sia interista questo spettacolare telecronista”, dice un fan nerazzurro. Mentre c’è chi scrive: “Ma neanche un gatto nero”.

La giornata magica di Sofia

La gara di discesa libera ad Alternmarket-Zauchensee restituisce una grande giornata all’Italia con la prima vittoria in discesa libera per l’immensa Sofia Goggia. La regina della velocità azzurra conquista la prima vittoria nella specialità dopo un avvio di stagione che l’aveva già vista trionfare nel superG di St Moritz. Una giornata dalle tinte azzurre anche grazie al podio conquistato (a pari merito con l’austriaca Puchner) da Nicol Delago mentre è arrivata una prova piuttosto incolore da Federica Brignone in lotta per la prima posizione nella classifica generale, per lei solo un 14esimo posto.

