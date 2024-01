Ultimo aggiornamento 13-01-2024 10:36

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Coppa del Mondo Sci Alpino 2023-24

Altenmarkt-Zauchensee (Austria) 13 gennaio 2024, 10:45

DISCESA LIBERA FEMMINILE

Dopo il Supergigante di ieri vinto dall’austriaca Caroline Huetter la Coppa del Mondo femminile di sci torna in pista: in programma a Altenmarkt-Zauchensee (Austria), una discesa libera. Grande attesa per le nostre azzurre Federica Brignone e Marta Bassino, ieri ai piedi del podio, e Sofia Goggia in cerca di riscatto dopo la caduta di ieri. Partenza alle 10.45, segui qui la diretta!