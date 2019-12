Gol e lacrime, l'ex rossonero fa impazzire il web

Osannato dai suoi nuovi tifosi, rimpianto dai milanisti. Così il momento di Patrick Cutrone, capace in pochi mesi di conquistare il cuore dei supporter del Wolverhampton nonostante un ruolo non ancora centrale nella squadra allenata dal portoghese Nuno Espirito Santo.

GOL E LACRIME. La dimostrazione arriva da ciò che è accaduto ieri sera, quando subentrato a Raul Jimenez durante la gara tra i Wolves e il West Ham ha impiegato appena due minuti per trovare il gol del raddoppio della squadra di casa.

Dopo il gol Cutrone è scoppiato in lacrime per l’emozione, felice probabilmente di essere tornato a segnare dopo tre mesi di astinenza e anche commosso dalla reazione del pubblico dei Wolves, contento di celebrare uno dei suoi beniamini.

Nonostante abbia giocato appena 286 minuti in Premier League, Cutrone è idolatrato dai tifosi inglesi, che adorano l’impegno con il quale l’ex Milan si batte sul campo da gioco.

TIFOSI IMPAZZITI. “Cutrone sei una bellezza”, twitta Ashley, mentre Alfie spiega che “non mi stancherei mai di cantare il coro per Cutrone”. Una canzone che è diventata una vera e propria hit al Molineux, il campo del Wolverhampton: “Patrick Cutrone/ Patrick Cutrone/ He loves the pizza/ He loves the pasta/ The lad’s f…ing magic”.

“Si vede quanto questo gol significhi per Cutrone – spiega Arvi – lui non molla mai!”. “La pura passione di Cutrone quando segna il gol è meravigliosa: non riesco ad amarlo di più, anche se c’ho provato”, chiosa Lewtrone.

E sul web, naturalmente, si fanno sentire anche i tifosi del Milan. “Caro Patrick, ci manchi al Milan!”, scrive Americo sul profilo Instagram dell’attaccante. “Torna!”, gli chiede Gianluca, mentre da Emanuela arriva addirittura una proposta di matrimonio: “Se vuoi ti sposo”.

Ma è MilanUniverse a sintetizzare il pensiero di gran parte del popolo rossonero: “Ci stai facendo mangiare le mani…”.

SPORTEVAI | 05-12-2019 09:34