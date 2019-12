Milan, un altro grande ex pronto a tornare in rossonero

I vertici del Milan sono al lavoro, quotidianamente, per regalare al tecnico Stefano Pioli rinforzi di qualità durante il mercato invernale. Innesti per permettere alla squadra di fare un salto di qualità importante e tornare in corsa per obiettivi prestigiosi.

Sono sempre più alte le possibilità che Zlatan Ibrahimovic torni al Diavolo. “Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora”, le sue parole a GQ,

Il 38enne attaccante svedese non sarebbe l’unico grande ex che potrebbe tornare ad indossare la casacca del Milan. Secondo diversi media francesi, anche Thiago Silva starebbe pensando di fare ritorno a Milanello.

Il 35enne difensore brasiliano è in scadenza di contratto con il PSG e non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto. Il suo desiderio sarebbe quello di mettersi in gioco altrove. Il Milan sarebbe una delle opzioni sul tavolo.

Classe 1984, Thiago Silva ha giocato al Milan dal 2009 al 2012, collezionando 119 presenze, con sei gol all’attivo. E’ stato protagonista, insieme a Zlatan Ibrahimovic, della vittoria dello Scudetto della stagione 2010/11.

Il Milan pensa a mettere a segno colpi importanti ma anche a sfoltire la rosa. Diversi i giocatori che potrebbero fare le valigie a gennaio. Fabio Borini pare destinato a lasciare i rossoneri (diversi i club sulle sue tracce, sia in Italia che all’estero).

Da capire anche il futuro di Krzysztof Piatek. Il bomber polacco sta faticando enormemente e potrebbe decidere di cambiare aria. Non sarebbe da escludere un suo ritorno al Genoa. Si valuteranno anche offerte dall’estero.

SPORTAL.IT | 04-12-2019 07:55