Thiago Silva: "Potrei tornare al Milan"

Il difensore del Milan Thiago Silva in una intervista alla Gazzetta dello Sport apre a un ritorno in rossonero: "Come potrei dire di no al Milan? Era e resterà per sempre nel mio cuore. Tornare, magari per chiudere la carriera, sarebbe bellissimo. Mai dire mai, tutto è possibile. Sono un grande tifoso e seguo ogni sua vicenda, il calcio ha bisogno del vero Milan. Per lo scudetto gli mancano un paio di grandi giocatori. Gattuso è perfetto per questo momento storico, sta svolgendo un grandissimo lavoro ed è un valore aggiunto: è come lo ricordavo da giocatore, grintoso e usa sia il bastone che la carota".

"Le mie condizioni fisiche? Ho 34 anni ma solo sulla carta d'identità, in campo cambia tutto: lì ci sono ancora, eccome. Sarò ancora protagonista".

SPORTAL.IT | 12-06-2018 09:30