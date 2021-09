Goleada Italia: i 2000 Kean e Raspadori travolgono la Lituania

L‘Italia si sblocca con una goleada: dopo due pareggi consecutivi con Bulgaria e Svizzera, gli Azzurri di Roberto Mancini travolgono per 5-0 la Lituania al Mapei Stadium in una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Grande protagonista la giovane coppia d’attaccanti classe 2000 composta da Moise Kean, autore di una doppietta, e Giacomo Raspadori, da dimenticare la difesa dei baltici.

Buone notizie anche da Belfast, dove l’Irlanda del Nord blocca la Svizzera sullo 0-0: Azzurri sono sempre più vicini ad ottenere il pass per la rassegna iridata.

LA GARA

L’Italia, con tanti assenti e in campo con l’inedito tridente Bernardeschi-Kean-Raspadori, sblocca la partita al 12′: Kean sfrutta un retropassaggio suicida di Novikovas e in diagonale supera Setkus.

Da quel momento il match non ha più storia, gli ospiti non riescono a reagire e l’Italia va a segno ad ogni affondo: al 15′ Utkus devia una conclusione di Raspadori e trafigge il proprio portiere, al 24′ la punta del Sassuolo approfitta di un errore nel rinvio di Lasickas per segnare il tris da posizione ravvicinata.

Gli Azzurri giocano sul velluto e al 29′ arriva il poker di Kean, conclusione al volo su pregevole assist di Bernadeschi, che pochi minuti più tardi sfiora il 5-0.

Nella ripresa continua la supremazia azzurra, la quinta rete è firmata per caso da Di Lorenzo, a segno con un cross sbagliato. Mancini butta nella mischia Sirigu, Calabria, Scamacca, Castrovilli e nel finale Berardi, i ritmi calano ma l’Italia continua ad attaccare alla ricerca della sesta rete. Castrovilli colpisce il palo e Berardi per due volte va vicino alla gioia personale. Finisce senza altri gol, l’Italia ritrova reti e fiducia ed è più vicina a Qatar 2022.

OMNISPORT | 08-09-2021 22:36