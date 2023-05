Golf, il PGA Championship se lo aggiudica Koepka

Quinto Major per l'americano, il primo da quando si è trasferito alla LIV Golf.

22-05-2023 08:18

Grazie ad un ultimo giro da campione (67 colpi), Koepka è riuscito a portarsi a casa il PGA Championship 2023. Alle spalle dell’americano si sono classificati il connazionale Scheffler e il norvegese Hovland.

Per Koepka, 33 anni, si tratta del quinto Major in carriera e del terzo PGA Championship della carriera (l’aveva già vinto nel 2018 e nel 2019). Una curiosità: è il primo Major vinto da quando ha deciso di giocare per la LIV Golf (finanziata dagli arabi). “Ripensando a dove eravamo due anni fa, sono davvero felice di essere qui. E’ la cosa più bella in assoluto”, il commento del campione americano riportate da ESPN.