Golf: il PGA Tour vola a Austin

Dopo la cancellazione dell’edizione dell’anno scorso a causa della pandemia, quest’anno si torna all’Austin Country Club per la quarta volta per il WGC Dell Match Play 2021, uno degli eventi più singolari dell’intera stagione.

Dal 2015 ad oggi, il programma prevede che i migliori 64 giocatori del mondo (con qualche eccezione) vengano divisi in 16 raggruppamenti da quattro, questo per permettere ai giocatori soprattutto più famosi di restare in gioco più a lungo a beneficio di tifosi e sponsor. Solo i vincitori del gruppo avanzeranno dopo le prime tre giornate, entrando in un tabellone a eliminazione diretta con due round al sabato e due alla domenica.

L’ Austin Country Club è un percorso par 71 di 7043 yards disegnato da Pete Dye nel 1980. Siamo nei pressi di Lake Austin e il layout è davvero perfetto per un torneo match play in quanto presenta quattro par 5 tutti raggiungibili e anche un par 4 drivabile, con tante buche ad “alto rischio/grande ricompensa” che aumenta il pathos e l’intrattenimento.

OMNISPORT | 24-03-2021 16:04