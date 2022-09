Golf, Phil Mickelson: "Il PGA Tour è finito"

17-09-2022 22:21

Phil Mickelson è convinto che le LIV Golf Invitational Series siano “qui per restare” e che il dominio del PGA Tour sia giunto al termine.

Il 52enne è uno dei tanti giocatori di alto profilo passati dal PGA Tour al nuovo e controverso LIV Golf, sostenuto dai sauditi, tra cui Bryson DeChambeau e il campione Open Cameron Smith.

Il PGA Tour è stato scosso dalla nascita del LIV Golf e da allora ha introdotto numerosi cambiamenti per trattenere i giocatori, come l’aumento delle borse premio e l’incoraggiamento dei nomi più importanti a giocare più spesso insieme. Ha anche sospeso i disertori dai suoi tornei.

Ma Mickelson ritiene che il PGA Tour dovrà fare i conti con la perdita di giocatori a favore del LIV Golf e ha dichiarato ai giornalisti: “Il PGA Tour, negli ultimi 20 o 30 anni, ha avuto tutti i migliori giocatori del mondo.

“Non sarà mai più così. Il LIV Golf è qui per restare”.

L’aspra disputa ha portato alcuni disertori a fare causa al loro ex tour, ma Mickelson ritiene che la cooperazione tra i due tour rivali sarebbe vantaggiosa per lo sport.

“La soluzione migliore è che ci uniamo”, ha aggiunto Mickelson dopo un giro di apertura del torneo LIV Golf in corso a Chicago.

“Penso che il mondo del golf professionistico abbia bisogno del vecchio prodotto storico ‘storia del gioco’ che il PGA Tour offre. Penso che il LIV offra un’atmosfera davvero fresca e aggiornata, che sta attirando un pubblico molto più giovane”.

“Entrambe le cose sono positive per il gioco del golf e l’inserimento di LIV Golf nell’ecosistema del mondo del golf è necessario. Non appena ciò avverrà, inizieremo a lavorare tutti insieme. Sarà una cosa davvero positiva per tutti”.