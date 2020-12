Golf: Race to Dubai, tris di Lee Westwood

Lee Westwood ha vinto per la terza volta in carriera la Race to Dubai, l’ordine di merito europeo. Grazie al secondo posto al DP World Tour Championship a Dubai, torneo conclusivo dello European Tour, il 47enne golfista inglese si è aggiudicato di nuovo l’ambito trofeo, vinto per la prima volta nel 2000.

“Allora vincevo tanto, ero da poco tempo sul circuito. Nel 2009 lottavo per diventare il numero uno al mondo. Oggi sono il giocatore più maturo del Tour. La Race non era il mio obiettivo stagionale ma lo vedo come un premio alla carriera, alla costanza”, le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

OMNISPORT | 14-12-2020 09:43