Gollini: "Voglio essere il futuro del Tottenham"

Pierluigi Gollini si è presentato come nuovo portiere del Tottenham: “È una sensazione incredibile. Sono molto felice per questa opportunità. È un club enorme, un’ottima occasione per me, una grande occasione”.

“Sono davvero fortunato e orgoglioso di essere qui. Sono così felice di far parte di questo club e di unirmi a questa squadra di grandi giocatori. I miei obiettivi? Sono giovane, ma non troppo, e sono qui per dimostrare che posso essere il futuro del Tottenham”, ha garantito l’ex Atalanta.

OMNISPORT | 24-07-2021 21:57