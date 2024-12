Google, le ricerche trend del 2024: Paolini più di Sinner e Khelif di Trump, i perché su De Rossi e Luna Rossa

Quali sono le parole più cercate in Italia nell'ultimo anno? Dominano, ancora una volta, lo sport e i suoi personaggi, ma non mancano sorprese e risvolti clamorosi.

Il 2024 volge al termine, ci sono ancora tre settimane prima del conto alla rovescia per salutare il nuovo anno, in mezzo ci sono pure feste e festicciole di Natale a cui officiare, ma per Google è già tempo di bilanci. Come ogni anno, il motore di ricerca più famoso e utilizzato del web ha condiviso quelli che sono stati i “trend” dell’anno solare in Italia. E lo sport ancora una volta si è dimostrato tra gli argomenti che più stanno a cuore agli amanti e ai fruitori della Rete, al pari della musica e dell’attualità.

Google, Jasmine Paolini e Imane Khelif in top trend

Due gli sportivi tra i dieci personaggi più cercati dell’anno. Due donne. Non ci sono infatti in top ten Jannik Sinner, che aveva trionfato nel 2023 e che pure a occhio e croce è stato al centro di tantissime ricerche, e Romelu Lukaku, che un anno fa si era piazzato secondo. Nel 2024 la più cercata dagli italiani è stata la trionfatrice dell’ultimo Festival di Sanremo, Angelina Mango, davanti a Kate Middleton. Al terzo posto Jasmine Paolini, stella del tennis azzurro in rosa, davanti ad altre due star della musica: Ghali e Geolier. Sesta un’altra sportiva, la pugile Imane Khelif, che s’è tolta la soddisfazione di precedere Donald Trump. In mezzo a loro, il buon Giovanni Allevi. Chiudono la top ten Mahmood e Rose Villain.

Gli addii del 2024: il saluto a Schillaci, Riva e Salvadori

Due stelle dello sport sul podio di una speciale – e amarissima – sezione delle ricerche, quella relativa agli addii. Totò Schillaci, l’eroe delle notti magiche del 1990, e Gigi Riva, l’indimenticabile “Rombo di Tuono”, figurano al secondo e al terzo posto tra le ricerche relative alle persone che ci hanno lasciato nel corso dell’anno, battuti soltanto da un’altra fuoriclasse: la grande Sandra Milo. In ottava posizione un altro sportivo, lo sfortunatissimo pilota Luca Salvadori, preceduto da Paola Marella, Alain Delon, Luca Giurato e Franco Di Mare. A completare la top 10 Liam Payne e Shannen Doherty.

Lo sport olimpico più cercato in Italia? La ginnastica artistica

Anche le ricerche relative agli sport olimpici possono dare un’indicazione su quelle che sono state le “curiosità” degli italiani, soprattutto nel corso dell’ultima edizione dei Giochi tra fine luglio e la prima metà di agosto a Parigi. Al primo posto in top trend la ginnastica artistica, con gli straordinari exploit di Alice D’Amato e delle altre campionesse azzurre alle Olimpiadi. In seconda posizione il nuoto artistico, quindi vela, arrampicata sportiva combinata, surf e skateboard. Settima posizione per la pallavolo femminile, ottava per quella maschile, quindi salto in alto (col traino rappresentato da Gimbo Tamberi) e basketball.

Gli utenti a Google: “Perché pedalano su Luna Rossa?”

Un particolare filone è quello relativo ai “perché”: anche in questo caso tanto sport al suo interno. Dopo una serie di domande tra attualità e programmi tv – “perché Iran attacca Israele?”, oppure “perché protestano gli agricoltori?” o anche “perché Israele attacca il Libano?” e ancora “perché Mew e Matthew hanno lasciato Amici?” – ci si imbatte in una domanda curiosa: “Perché si morde la medaglia?”. Altro interrogativo, stavolta a sfondo velico: “Perché pedalano su Luna Rossa?”. In tanti poi hanno chiesto a Google: “Perché esonero De Rossi?”. O anche: “Perché Genoa-Juve a porte chiuse?”. Decimo posto per una star del calcio: “Perché Mbappé ha la maschera?”. Chissà che risposte ha dato il motore di ricerca.