GP Algarve MotoGP, Quartararo: "E' molto bello guidare qui dopo il titolo vinto"

05-11-2021 18:35

Queste le parole ai microfoni di Sky Sport del francese della Yamaha neo campione del mondo della classe MotoGP Fabio Quartararo al termine delle due sessioni di prove libere del Gran Premio di Algarve da lui dominate dall’alto di una tranquillità per aver già conquistato il titolo: “Con tutto quello che ho festeggiato dopo il titolo, oggi dovevo per forza fare un buon risultato. Altrimenti la squadra mi sarebbe venuta a cercare a casa. Oggi è stato veramente bello guidare qui, nel pomeriggio è stato solo difficile adattarmi al vento. Ma sono contento. Nelle ultime due gare era più lo stress di non fare errori che non la voglia di godersi il circuito”.

OMNISPORT