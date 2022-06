GP Assen, la Ducati di Bagnaia trionfa su Bezzecchi. Quartararo ko

26-06-2022 14:45

Bagnaia trionfa ad Assen sotto la pioggia davanti all’altro italiano Bezzecchi. Terzo Vinales. Cade invece due volte Quartararo, che si ritira, solo 11esimo Bastianini.

Parte bene Pecco Bagnaia che mantiene la prima posizione, bravo Aleix Espargaro che beffa Fabio Quartararo e si prende il secondo posto dietro il pilota Ducati. Si mette in mostra Bezzecchi, quarto davanti a Martin e Miller.

Dopo pochi giri la gara si mette bene per Bagnaia: clamoroso errore di Quartararo che scivola e colpisce anche Espargaro, entrambi i piloti rientrano ma sono lontani. Il pilota della Ducati allunga così sugli avversari alle spalle.

Il leader della classifica piloti e campione del mondo in carica rientra ai box ma la Yamaha gli suggerisce di continuare. Non è però giornata per Quartararo, che cade nuovamente in curva 5: stavolta si fa anche un po’ male, gara terminata definitivamente per il francese.

Gara ricca di imprevisti e cadute ad Assen, a pochi giri dal termine la protagonista diventa la pioggia. Nei box pronte le moto, i primi però proseguono anche perché non sta cadendo molta acqua. Bagnaia comanda con 1″4 su Bezzecchi e 2″8 su Vinales a quattro giri dal termine.

Al traguardo le posizioni del podio non cambiano. Torna al successo Bagnaia, che recupera punti a Quartararo in classifica anche se la distanza di 66 punti resta notevole. Secondo uno straordinario Bezzecchi, terzo Vinales. Bravo Espargaro, quarto dopo una grande rimonta dal fondo.

MOTOGP, GP OLANDA, CLASSIFICA GARA

1. BAGNAIA Francesco (Ducati)

2. BEZZECCHI Marco (Ducati)

3. VIÑALES Maverick (Aprilia)

4. ESPARGARO’ Aleix (Aprilia)

5. MILLER Jack (Ducati)

6. BINDER Brad (Ktm)

7. MARTIN Jorge (Ducati)

8. MIR Joan (Suzuki)

9. OLIVEIRA Miguel (Ktm)

10. RINS Alex (Suzuki)

11. BASTIANINI Enea (Ducati)

12. NAKAGAMI Takaaki (Honda)

13. ZARCO Johann (Ducati)

14. DI GIANNANTONIO Fabio (Ducati)

15. MARQUEZ Alex (Honda)

16. DOVIZIOSO Andrea (Yamaha)

17. MARINI Luca (Ducati)

18. BRADL Stefan (Honda)

19. GARDNER Remy (Ktm)

20. SAVADORI Lorenzo (Aprilia)

RIT. FERNANDEZ Raul (Ktm)

RIT. QUARTARARO Fabio (Yamaha)

RIT. MORBIDELLI Franco (Yamaha)

RIT. BINDER Darryn (Yamaha)