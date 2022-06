GP Catalogna: Bagnaia e Ducati ko, out Bastianini. Vince Quartararo

05-06-2022 14:45

Disastro per gli italiani nel GP della Catalogna. Bagnaia e Bastianini non terminano la gara, trionfo per Quartararo in solitaria davanti a Martin e Zarco.

Appena partiti il pasticcio: Bagnaia si inserisce all’interno della Curva 1 dietro Quartararo, qualche metro alle sue spalle il giapponese Nakagami su Honda Lcr arriva lunghissimo in frenata e scivolando e fa cadere il pilota della Ducati ufficiale, oltre ad Alex Rins della Suzuki.

Non finiscono però le brutte notizie per il motociclismo italiano: terminano in anticipo la gara anche Bezzecchi e Di Giannantonio, con quest’ultimo che all’ottavo giro cade proprio come Bastianini, altro pilota che come Bagnaia sta lottando per il titolo Mondiale dopo aver vinto tre gare in questo campionato.

Quartararo si prende il primo posto su Aleix Espargaro e allunga già a metà gara sullo spagnolo. Il francese vola verso la vittoria, c’è bagarre invece per gli altri posti del podio con Martin che sorpassa Espargaro dopo aver recuperato diverse posizioni.

Trionfo per Quartararo in solitaria, clamoroso Martin che esulta incredibilmente con un giro di anticipo perdendo diverse posizioni e arrivando alla fine quinto. Secondo posto per Martin, terzo Zarco.

GP Catalogna: ordine d’arrivo

1 Fabio Quartararo (Yamaha)

2 Jorge Martin (Ducati Pramac)

3 Johann Zarco (Dcuati Pramac)

4 Joan Mir (Suzuki)

5 Aleix Espargaró (Aprilia)

6 Luca Marin (Ducati Mooney VR46 Racing Team)

7 Maverick Vinales (Aprilia)

8 Brad Binder (KTM)

9 Miguel Oliveira (KTM)

10 Alex Marquez (LCR Honda)

11 Darryn Binder (Yamaha)

12 Remy Gardner (KTM)

13 Franco Morbidelli (Yamaha)

14 Jack Miller (Ducati)

15 Raul Fernandez (KTM)

16 Michele Pirro (Ducati)

17 Pol Espargaro (Honda)