GP Catalogna, Bastianini deluso dopo il secondo ko di fila

05-06-2022 16:31

Trionfo in Catalogna per Quartararo, che allunga così sui rivali per il titolo Mondiale. Tra questi, oltre ad Aleix Espargaro e Pecco Bagnaia c’è anche ovviamente Bastianini, che in questo campionato ha vinto per il momento tre gare: la prima in Qatar, la seconda nel circuito delle Americhe e la terza in Francia. Nelle ultime due disputate però il giovane pilota del team Gresini ha raccolto zero punti, compromettendo la sua annata.

Al termine della gara in Catalogna, Enea Bastianini ha analizzato la propria prova ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Al Mugello ho fatto un errore e ci sta. Qui è iniziata con la sfortuna, ero sempre fuori per qualche centesimo. In gara c’era qualcosa che non andava, a sinistra vibrava tanto ma comunque riuscivo a guidare. Mi sono detto di aspettare il calo delle gomme e invece sono caduto“.

Non nasconde la sua amarezza Enea Bastianini, che conclude parlando ancora della caduta all’ottavo giro: “In quella staccata saltava sempre un po’ in entrata, non so a cosa sia dovuto. Nel tratto in cui sono caduto ho fatto un po’ le stesse cose di sempre“.