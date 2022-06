GP Catalogna: Canet il più veloce nelle prime libere

03-06-2022 12:46

Aron Canet (Pons) è il più veloce nella prima sessione di prove libere del Mondiale Moto2. Questa mattina ha fermato il suo best lap in 1.44.450 con 24 millesimi di scarto su Augusto Fernandez (KTM Ajo) e 79 sul britannico Jake Dixon (Aspar).

Sul circuito del Montmelò, poche sorprese in queste prime FP1. Chiudono in top five l’olandese Bo Bendsneyder (SAG Team) in quarta posizione, davanti ad Albert Arenas (Aspar).

La top ten si chiude invece con il tedesco Marcel Schrotter (Intact GP) è sesto, mentre Pedro Acosta (KTM Ajo) ha concluso in ottava posizione davanti ad Alonso Lopez (Speed Up) ed al giapponese Ai Ogura (Honda Asia).

Freno a mano tirato per gli italiani: Celestino Vietti (VR46), è il migliore con l’11mo posto mentre Tony Arbolino (Marc VDS) si è accontentato del 15mo crono.

RISULTATO TOP TEN CLASSIFICA FP1 GP CATALOGNA

1 A. CANET1:44.450

2 A. FERNANDEZ +0.024

3 J. DIXON +0.079

4 S. LOWES +0.125

5 B. BENDSNEYDER +0.282

6 A. ARENAS +0.291

7 M. SCHROTTER +0.295

8 P. ACOSTA +0.378

9 A. LOPEZ +0.412

10 A. OGURA +0.469