GP Catalogna Moto2: Vietti trionfa e torna solitario in vetta

05-06-2022 13:48

Trionfo e vetta solitaria della classe Moto2 riconquistata per Celestino Vietti. Il piemontese nativo di Cirié, provincia di Torino, portacolori del Mooney VR46 Racing Team, ha vinto il Gran Premio di Catalogna, suo terzo successo stagionale, in volata sullo spagnolo Aron Canet del team Flexbox HP40 e sull’altro spagnolo Augusto Fernandez del team Red Bull KTM Ajo, quarto, sempre a meno di un secondo dal vincitore, il britannico Jake Dixon dell’Inde Gasgas Aspar Team. Settimo il giapponese Ai Ogura dell’Idemitsu Honda Team Asia, che era affiancato a Vietti in testa alla classifica e che ora è staccato di 16 punti.