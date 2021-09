GP d'Aragona, trionfo di Dennis Foggia in Moto3

Terza vittoria stagionale e quarta in carriera nella classe Moto3 per Dennis Foggia. Il 20enne romano portacolori della Honda Leopard Racing si è imposto nel Gran Premio d’Aragona bruciando sul traguardo per soli 41 millesimi il turco della KTM Red Bull Denis Oncu, terzo a 644 millesimi il giapponese Ayumu Sasaki, compagno di squadra di Oncu, quarto a 708 lo spagnolo della GASGAS Izan Guevara, quinto e sesto a 878 e a 1”180 Niccolò Antonelli, della KTM Avintia VR46, e Andrea Migno della Honda Rivacold Snipers. Settimo il poleman, il sudafricano della Honda Petronas Darryn Binder. E’ caduto il leader del mondiale, lo spagnolo Pedro Acosta, che resta in testa con 46 lunghezze sul connazionale Sergio Garcia, terzo Foggia a 58 punti di distacco.

OMNISPORT | 12-09-2021 12:18