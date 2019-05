Gp d'Italia a Monza, tornano le percentuali

Angelo Sticchi Damiani, presidente Aci, ai microfoni di Sky Sport fa capire che ci sono tutti i presupposti perché la Formula Uno faccia tappa in Italia anche in futuro.

"Con Carey siamo d'accordo, sono assolutamente tranquillo e ottimista su questo ma non basta – spiega l’ingegnere leccese -. Il Gran Premio d'Italia ci sarà nei prossimi cinque anni oltre a questo ma bisogna capire bene alcune cose. Percentuali? Diciamo che c'è il 90% di possibilità che si faccia in Italia un Gran Premio. Alternative a Monza? Per me no, purché le cose vadano nel verso giusto. Monza resta al primo posto ma si devono verificare alcune condizioni".

SPORTAL.IT | 25-05-2019 13:39