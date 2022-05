GP d'Italia: primo successo in Moto2 per Pedro Acosta

29-05-2022 14:15

Primo successo in Moto2 per il campione del mondo uscente della Moto3 Pedro Acosta. Nel Gran Premio d’Italia sul circuito del Mugello il giovanissimo spagnolo del team Red Bull KTM Ajo, che ha compiuto 18 anni mercoledì scorso, diventa il più precoce trionfatore di sempre in questa categoria precedendo di oltre 4 secondi lo statunitense Joe Roberts dell’Italtrans Racing Team e di oltre 6 il giapponese Ai Ogura dell’IDEMITSU Honda Team Asia. Ancora più staccato Tony Arbolino dell’Elf Marc VDS Racing Team mentre Celestino Vietti, del Mooney VR46 Racing Team, si è dovuto ritirare per un problema tecnico quando era terzo e viene affiancato da Ogura a quota 108 punti in vetta alla classifica mondiale.