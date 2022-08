GP Gran Bretagna Moto2: Fernandez vince ed è solo in testa al mondiale

07-08-2022 16:36

Lo spagnolo Augusto Fernandez del Red Bull Team KTM Ajo ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna classe Moto2 battendo in volata nell’ordine il connazionale Alonso Lopez della Boscoscuro Speed Up, il britannico Jake Dixon (GasGas Aspar), il giapponese Ai Ogura (Idemitsu Honda Team Asia) e lo spagnolo Aron Canet (Flexbox HP40). Fernandez è ora solo in testa alla classifica mondiale: alla vigilia di questa gara era primo ex-aequo con Celestino Vietti e un punto su Ogura, ma il piemontese del Mooney VR46 Racing ha dovuto scontare una long lap penalty e si è dovuto accontentare del sesto posto, pertanto ora Fernandez comanda con 13 punti su Ogura e 15 su Vietti.