GP Gran Bretagna Moto3: Foggia vince una gara folle

07-08-2022 13:27

Il 21enne romano di Palestrina Dennis Foggia della Honda Leopard Racing ha vinto un Gran Premio di Gran Bretagna classe Moto3 sul circuito di Silverstone letteralmente folle. Negli ultimi tre giri sono arrivati in venti a giocarsi la vittoria e il primo e il secondo del mondiale, gli spagnoli della GasGas Sergio Garcia e Izan Guevara, sono stati tirati giù da un paio di avversari, il primo dal giapponese Ayumu Sasaki della Husqvarna, uscito piuttosto malconcio, il secondo dal giapponese Tatsuki Suzuki, compagno di squadra di Foggia, e si sono ritrovati con uno zero in classifica. Secondo e terzo due piloti KTM ma di due team diversi, lo spagnolo Jaume Masià e il turco Deniz Oncu. Nella classifica del mondiale Garcia comanda sempre con 3 punti su Guevara ma Foggia, che è terzo, si è avvicinato a 42 punti di distacco.