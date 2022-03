GP Indonesia, Quartararo rassegnato: "Vera Yamaha è quella del Qatar"

17-03-2022 16:39

Ecco le parole di Fabio Quartararo, il campione del mondo in carica della classe MotoGP con la Yamaha, alla vigilia della tre giorni del Gran Premio di Indonesia

“In Qatar non siamo partiti come volevo, è stato un inizio duro, mi aspettavo molto di più, ma ci mancava il grip. In gara ho provato ad adottare varie soluzioni, ma la pressione della gomma anteriore non era corretta”. Dai momenti difficili si può sempre imparare e qui abbiamo fatto buoni test: in sella alla moto mi sento complessivamente bene, ma la vera Yamaha è quella vista in Qatar, non c’è molto di più in vista. A noi servirebbero piste con rettilinei corti e lì, a Losail, ero frustrato perché in gara non avevamo fatto i passi avanti sperati, ma qui dovremmo avere riscontri migliori anche se dalle prove sono cambiate molte cose, dall’asfalto alle gomme, e non so cosa potremmo aspettarci tutti quanti”.

