GP Ungheria, Russell: "Contento, ma avrei potuto fare meglio"

31-07-2022 17:18

Dopo aver ottenuto la prima pole in carriera, George Russell si ritiene soddisfatto del terzo posto in Ungheria: “All’inizio ho scelto le gomme soft, ho visto che pioveva e pensavo che fosse la scelta giusto. In ogni caso stimo crescendo e sono molto contento del risultato ottenuto”.

Russell resta comunque ambizioso: “Sicuramente avrei potuto fare di meglio, ho cercato di fare tutto e forse non ho gestito al meglio le mescole. L’inizio di stagione è stato intenso, cercheremo di puntare alla vittoria quando riprenderemo da Spa”.