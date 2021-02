Granada-Napoli 2-0: al Maradona servirà l'impresa, le pagelle

A pochi giorni dall’importante successo ottenuto in campionato contro la Juventus, il Napoli torna ad assaporare il gusto amaro della sconfitta. Lo fa contro il Granada in una serata che rischia di rendere terribilmente in salita la strada che conduce agli ottavi di finale di Europa League.

All’Estadio Nuevo Los Cármenes i padroni di casa sono parsi fin da subito più propositivi, anche se la prima vera azione di una certa pericolosità è stata creata dai partenopei che al 7’ sono andati vicini al vantaggio con Elmas. Sventato il pericolo, il Granada ha iniziato a macinare gioco con maggiore velocità e, dopo essersi reso insidioso con Molina, al 19’ ha trovato il goal dell’1-0: lungo traversone di Kenedy dalla destra verso il secondo palo dove c’è in agguato Herrera che, approfittando di una dormita generale della linea difensiva del Napoli, di testa non lascia scampo a Meret.

Nemmeno il tempo di riprendere il gioco ed è subito raddoppio: contropiede fulmineo del Granada, il pallone arriva a Kenedy che senza pensarci più, da posizione defilata dall’interno dell’area di rigore, lascia partire un sinistro verso il palo più lontano che vale il 2-0.

Sotto di due reti, il Napoli prova a reagire prima con Elmas e poi con Mario Rui, ma senza trovare lo specchio della porta. Quello dei partenopei è un finale di primo tempo in costante proiezione offensiva, ma il risultato non cambia. Si torna negli spogliatoi sul doppio vantaggio per i padroni di casa.

Nella ripresa Gattuso ridisegna la squadra inserendo Zielinski per Politano e il cambio sembra dare i frutti sperati. Il Napoli riesce infatti ad alzare il proprio baricentro e a spostare il gioco nella metà campo avversaria.

Al 59’ è proprio Zielinski a provarci dal limite, la posizione è buona ma il pallone vola alto sulla traversa e l’azione sfuma.

Nel finale i ritmi calano e il gioco viene spesso interrotto a causa dei cambi e dei tanti falli. All’81’ è il Granada a tornare a farsi pericoloso con Puertas, ma Maksimovic è bravo a sventare la minaccia con un intervento in scivolata.

Gli ultimi minuti scivolano tra pochi sussulti e il Napoli non riesce a limitare il passivo. Al Maradona servirà una prestazione molto diversa per passare il turno.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

GRANADA-NAPOLI 2-0

Marcatori: 19’ Herrera, 21’ Kenedy

GRANADA (4-2-3-1): Rui Silva 6; Foulquier 7, Domingos Duarte 6,5, Vallejo 6 (22’ Sanchez 6,5), Neva 6,5 (78’ Diaz 6); Herrera 7, Gonalons 6,5 (78’ Brice 6); Kenedy 7 (70’ Soro 6), Montoro 6,5, Machis 6,5 (70’ Puertas 6,5); Molina 6. All. Diego Martinez

NAPOLI (4-3-3): Meret 5,5 ; Di Lorenzo 5, Rrahmani 5, Maksimovic 5,5, Mario Rui 5; Fabian Ruiz 5,5, Lobotka 5 (64’ Bakayoko 5,5), Elmas 5,5; Politano 5 (46’ Zielinski 6), Osimhen 5, Insigne 6. All. Gattuso

Arbitro: Karasev (RUS)

Ammoniti: Elmas (N), Di Lorenzo (N), Foulquier (G), Rui Silva (G), Insigne (N), Zielinski (N), Diaz (G), Brice (G)

Espulsi: –

OMNISPORT | 18-02-2021 23:08