Grand Prix di fioretto: Ingargiola conquista il primo podio, secondo

A Shangai prima della finale si è confrontato con ben tre italiani

21-05-2023 15:08

Primo podio in carriera per Francesco Ingargiola nel fioretto al Grand Prix di Shanghai. Dopo aver battuto l’ungherese Daniel Dosa con il punteggio di 15-7 in semifinale, il marchigiano in finale ha sfidato l’americano Alexander Massialas. In quest’occasione non è riuscito a ripetersi ed è stato sconfitto per 15-6.

Particolare il percorso di Ingargiola che dai sedicesimi ai quarti di finale ha incontrato altri azzurri: nell’ordine Tommaso Marini (15-9), Filippo Macchi (15-5) e Daniele Garozzo (15-9).